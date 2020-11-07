РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 ноя. Автомобиль, с которого улетел мусор на автобусной остановке в подмосковном Красногорске, вычислили благодаря камерам видеонаблюдения, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Рано утром 4 ноября мы зафиксировали вопиющий случай на одной из остановок на Волоколамском шоссе. Конечно же, свалку быстро убрали. Благодаря данным с камер видеонаблюдения ГБУ «Мосавтодор» мы вычислили автомобиль, груженый мусором, и отследили его маршрут», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что с владельцем уже связались и пригласили в администрацию для дальнейших разбирательств.

«Предпринимателю грозит серьезное наказание. Всем нарушителям чистоты и порядка напоминаю: безнаказанно мусорить на улицах нашего округа не позволим», - заключила Хаймурзина.