РИАМО - 7 ноя. В столице команда горячей линии комплекса социального развития помогает пожилым жителям и горожанам с хроническими заболеваниями соблюдать самоизоляцию, заявки поступают на горячую линию с 26 сентября, более 85% из них выполнены, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Главной задачей наших социальных работников является создание всех необходимых условий для того, чтобы москвичи из группы риска могли соблюдать домашний режим максимально комфортно. Колл-центр возобновил свою работу чуть больше месяца назад, но даже за этот небольшой промежуток времени стало понятно насколько слаженно и оперативно работает вся команда», - сказала Ракова.

Она уточнила, что с 26 сентября городские соцпомощники прошли свыше 170 тысяч километров при доставке товаров первой необходимости жителям мегаполиса. Также за это время операторы кол-центра приняли более 65 тысяч заявок на почти 70 тысяч услуг. При этом свыше 85% заявок выполнены.

Каждый день соцпомощники проходят тысячи километров, чтобы доставить москвичам на самоизоляции продукты и нужные товары. Самое большое расстояние прошли соцработники с юга, северо-востока и запада города - 27, 23 и 22 тысячи километров соответственно.

Екатерина Фетисова из филиала «Чертаново Южное» ТЦСО «Чертаново» поставила рекорд. Она прошла 150 километров для предоставления соцуслуг москвичам, соблюдающим домашний режим.

Для быстрого выполнения заявок многие соцработники используют велосипеды. Например, Екатерина Бойко из Центра социального обслуживания «Щербинский» с помощью двухколесного транспорта привозит своим подопечным все необходимое.

Для получения соцпомощи жители Москвы могут обратиться на горячую линию: 8(495)870 45 09. Операторы принимают заявки каждый день с 08:00 до 21:00.