РИАМО - 7 ноя. В столице могут наложить штраф на АО «Международные услуги по маркетингу табака» за предоставление недостоверных данных о переводе сотрудников на дистанционную работу, сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

«Сегодня ОАТИ вручило акционерному обществу «Международные услуги по маркетингу табака» определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», - сказал Поповский.

По его словам, в рамках данного дела запросят дополнительные документы. В том случае, если факт предоставления недостоверных данных о переводе работников на удаленку подтвердят, то к фирме применят административные меры воздействия.

Он добавил, что табачная компания за данное нарушение может быть оштрафована на общую сумму до 300 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

7 НОЯБРЯ

- Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалисты назвали одышку. Врачи рекомендуют чаще прислушиваться к своему дыханию.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. 11,2% среди заболевших – дети, 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 20 396 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 5 829.

- В Москве сутки умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего начала пандемии в мегаполисе погибли 7215 человек с Covid-19.

- За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов.