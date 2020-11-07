РИАМО - 7 ноя. В соцсетях детского центра столичного Музея Победы провели виртуальный всероссийский урок мужества, его посвятили фильму «Подольские курсанты», говорится в сообщении пресс-службы музея.

Героем урока мужества стала заместитель председателя Благотворительного фонда имени Подольских курсантов Ирина Бабакова.

«Над сценарием фильма работали год, в том числе используя рассекреченные документы Центрального архива министерства обороны России. Все для того, чтобы мы могли «прожить» те 12 дней обороны Ильинского рубежа», - сказала Бабакова.

Школьники задали спикеру много вопросов о съемках фильма - как долго длились, кто участвовал, где проходили и другие. Бабакова отметила, что боевые действия снимали на том самом Ильнском рубеже, где в октябре 1941 года 3,5 тысячи курсантов вступили в бой.

«Надо отдать должное простым подольчанам, которые захотели быть массовкой, чтобы почтить память погибших защитников и помочь в создании картины. Таких было более тысячи человек», - добавила Бабакова.

Картина студии «ВоенФильм», посвященная подвигу курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года, вышла в широкий прокат 4 ноября.

Работа над фильмом началась в августе 2018 года в Подольске. Тогда по кинематографической традиции губернатор региона Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбил тарелку о штатив камеры, дав символический старт съемкам. Изначально премьера кинокартины была запланирована на май, но планы изменились из-за ситуации с Covid-19.