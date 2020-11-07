РИАМО - 7 ноя. За 20 часов новый клип группы Little Big на песню S*ck My D*ck 2020 на YouTube посмотрели свыше 2 миллионов раз, сообщает Газета.ru.

«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века», — говорится в дисклеймере к видео.

Помимо музыкантов группы, в клипе снялись юмористы Данила Поперечный, Гарик Харламов и Александр Гудков.

В комментариях к новому клипу пользователи отметили отсылки в музыкальном ролике к событиям, произошедшим в этом году. Также поклонники группы написали о том, что у них появилось новогоднее настроение после просмотра данного видео.

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