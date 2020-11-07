РИАМО - 7 ноя. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ТЛЦ «Белый Раст» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Спецэлектромонтаж» на действия ООО «ТЛЦ «Белый Раст» при проведении электронного открытого конкурса на устройство временного ограждения периметра контрейлерной платформы.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «Спецэлектромонтаж» обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал компании «ТЛЦ «Белый Раст» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.