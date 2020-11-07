РИАМО - 7 ноя. Злоумышленники смонтировали видеоролик из кадров с пресс-конференции членов правительства РФ, с помощью которого заманивают россиян на фейковые сайты, просят ввести данные карты и таким образом крадут со счетов деньги, сообщает РИА Новости.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова уточнила, что мошенники смонтировали видео выступлений министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, главы Минцифры России Максута Шадаева и главы ФНС страны Даниила Егорова. В конце видео зрителям предлагают узнать о якобы причитающихся выплатах и получить их.

«В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы государственных органов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение 10 минут, причем жителям не только России, но и СНГ», - говорится в сообщении.

Для получения информации мошенники просят ввести личные данные и номер банковской карты.

По словам эксперта, после ввода всех данных владелец карты лишается денег, которые были на счету.

«Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — подчеркнула Шумакова.

На фейковом сайте мошенники ссылаются на несуществующие законы, по которым каждый житель страны якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

Кроме того, россиянам приходит ссылка на данное видео в СМС, мессенджерах или по электронной почте. Часто мошенники пользуются именными номерами, которые копируют названия настоящих госсервисов. Публикуют данную информацию и на сторонних сайтах.​