РИАМО - 7 ноя. На туристической платформе Russpass появились видеоэкскурсии по ВДНХ и столичному парку «Зарядье», их подготовили старшие научные сотрудники Музея Москвы Лариса Скрыпник и Денис Ромодин, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета по туризму.

Ранее на сервисе появились экскурсии по «Сокольникам», саду имени Н. Э. Баумана, Парку Горького и парку Победы. Russpass предназначен не только для просмотра экскурсий, но и для планирования поездок и покупки билетов.

«Это современная мультиплатформа для туристов, позволяющая быстро и удобно решить основные организационные вопросы, а заодно узнать о достопримечательностях и интересных местах. Новые полезные материалы регулярно публикуются на Russpass», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Пользователям сервиса во время видеопрогулки по ВДНХ расскажут о том, как зародилась идея создания выставки, а также поведают о каждом архитектурном памятнике отдельно.

Участники видеоэкскурсии по «Зарядью» узнают о происхождении названия этой местности, исторических объектах и концепции парка.

Цикл экскурсий по столичным достопримечательностям также доступен на медиаплатформе #Москвастобой.