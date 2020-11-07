РИАМО - 7 ноя. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива «Станкостроитель-4» в городском округе Коломна, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило 6 ноября в 14:46.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД», - говорится в сообщении.

Боеприпас планируют изъять и уничтожить в субботу. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.