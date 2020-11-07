РИАМО - 7 ноя. За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 336 659», - сказала Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие инфекции в организме пациента, врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Всем желающим следует позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

С начала пандемии в городе выявили 456 689 случаев коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

7 НОЯБРЯ

- Самым настораживающим симптомом при заражении Covid-19 специалисты назвали одышку. Врачи рекомендуют чаще прислушиваться к своему дыханию.

- Свыше 1,4 тыс пациентов с Covid‑19 госпитализировали в столице за сутки. 11,2% среди заболевших – дети, 44% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 20 396 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 5 829.

- В Москве сутки умерли 75 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего начала пандемии в мегаполисе погибли 7215 человек с Covid-19.

- За минувшие сутки после коронавирусной инфекции в столице выздоровели 3675 человек, всего вылечились свыше 336 тысяч пациентов.