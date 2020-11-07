РИАМО - 7 ноя. В субботу в столице и Подмосковье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура днем составит плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в послеполуденные часы повысится в Москве до плюс 8 - плюс 10, по области до плюс 6 - плюс 11 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность - порядка 70%.

Ветер прогнозируется порывистый, его скорость местами может достигать 12-17 метров в секунду.