РИАМО - 7 ноя. Новый спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха обустроят в ходе благоустройства территории около станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии столичного метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проводятся на улицах Коштоянца, Семенова-Тян-Шанского, Михаила Певцова, а также рядом с БЦ «Вернадский».

«С открытием новых станций метро растет число горожан, которые начинают активно пользоваться прилегающей территорией, многие приезжают в эти районы на работу или учебу», — сказал Бирюков.

Он отметил, что около станции БКЛ «Проспект Вернадского» тоже прогнозируется увеличение потока пешеходов.

В рамках работ строители уже благоустроили зоны между проезжей частью и фасадами домов. Чтобы визуально преобразить пространство, все воздушные кабели спрячут под землю. На улицах установят 235 фонарей с энергосберегающими лампами, посадят 54 тысячи квадратных метров газона, 440 тысяч квадратных метров цветников, более 30 деревьев и 850 кустарников.

Рядом со станцией метро «Проспект Вернадского» появится шесть новых остановочных павильонов с бесплатным Wi-Fi и местами для зарядки телефонов.

Кроме сквера и спортивно-игрового кластера, для жителей улицы Коштоянца откроют пункты проката велосипедов и самокатов. Все работы по благоустройству должны завершиться в 2021 году.