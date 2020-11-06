РИАМО - 6 ноя. Конкурс «Мой дом. Лучшая практика управления многоквартирным домом в Московской области» проведут в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Конкурс организует областное министерство ЖКХ совместно с Ассоциацией многоквартирных домов Московской области при поддержке региональной Госжилинспекции.

«Основной целью конкурса является обмен передовым опытом между управляющими организациями в сфере управления общим имуществом многоквартирных жилых домов и инициативными группами граждан, а также выявление наиболее успешных практик, интересных и актуальных форм оказания жилищных услуг по управлению многоквартирными домами и распространение их на всю территорию Московской области», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Управляющие компании могут подать заявки на участие в конкурсе на адрес электронной почты info@upravdommo.ru до 15 ноября. К заявке необходимо приложить описание своих практик, прилагая подтверждающие фото- или видеоматериалы.

Практики должны быть направлены на улучшение фактического состояния имущества многоквартирного дома, касаться цифровизации услуг УК. Также в рамках конкурса рассмотрят прочие виды практик, реализованных в интересах жителей.

УК может подать на конкурс только одну заявку. До 17 ноября члены экспертной комиссии выберут 50 лучших практик. С 18 ноября по 25 ноября на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф пройдет голосование жителей, которые определят победителей.

«При голосовании на сайте жители будут учитывать несколько критериев: оригинальность идеи, инновационность, вовлеченность/участие жителей, качество исполнения», — уточнил Велиховский.

Он уточнил, что подсчет голосов и подведение итогов конкурса состоятся 26 ноября, победители получат ценные призы и ведомственные грамоты. Занявшая первое место компания получит возможность использовать в течение 2021 года специальный знак «Дом образцового содержания».