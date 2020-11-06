РИАМО - 6 ноя. Сеть исправительных центров необходимо расширить в Подмосковье для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

В настоящее время насчитывается 555 жителей Подмосковья, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Московской области, которые могут обратиться в суд с просьбой о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Кроме того, данное право есть более чем у 7 тысяч жителей Подмосковья, лишенных свободы в других регионах.

«В связи с этим существует потребность создания в регионе дополнительных изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, в том числе и на базе имущества сторонних организаций или предприятий», - говорится в сообщении.

Принудительные работы – новый вид наказания, альтернативный лишению свободы. Его назначают за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, либо в связи с заменой лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Первое учреждение в Подмосковье, предназначенное для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ, функционирует в городском округе Кашира. В 2021 году планируется открыть исправительный центр в Пушкинском округе. Прорабатывается вопрос об открытии аналогичных центров в Одинцовском округе и Электростали.

Предполагается, что развитие наказания в виде принудительных работ позволит снизить число рецидивов благодаря сохранению у осужденных социальных связей. Также это повысит уровень занятости населения.

Зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев добавил, что трудоустроенный осужденный сможет возместить ущерб, причиненный потерпевшей стороне.