РИАМО - 6 ноя. В первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» Московскую область представят 17 предприятий, заявку на участие в конкурсе в том числе подал бренд «Коломенская улитка», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Ферма по разведению виноградных улиток находится в селе Парфентьево Коломны. История бренда началась 6 лет назад. Разводит улиток фермер Сергей Балаев. Первых 300 штук он привез из Крыма», — говорится в сообщении.

В Подмосковье уникальный температурный и умеренно влажный климат, что способствует идеальному разведению улитки и делает ее необычной по вкусу. Мясо улитки в Подмосковье удивительно мягкое по сравнению с европейскими аналогами. Это белковый диетический продукт с легким выраженным вкусом грибов и нотками чеснока. Блюдо из пяти улиток заменяет суточную норму белка для взрослого человека, в нем огромное количество аминокислот и полное отсутствие холестерина.

В планах подмосковной фермы - до конца 2020 года произвести 60 тонн улитки, в прошлом году было произведено около шести тонн.

На ферму закуплено новое специализированное оборудование для увеличения производства пельменей из мяса улитки. Начинка состоит не из фарша, а из целой улитки.

Купить улиток у фермера можно и оптом, и в розницу. Приобретают деликатес как рестораны, так и желающие разводить улиток. Также активно развивается агротуризм.

«Но есть и основное направление деятельности хозяйства Сергея - разведение коз молочного направления. Он производит козье молоко, йогурт, кефир, масло, творог, мягкий и твердые сыры. Пять лет назад министерство оказало фермеру поддержку в виде гранта в размере 8,2 миллиона рублей на развитие семейной животноводческой фермы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что на средства гранта были восстановлены ферма и молочный цех, построен доильный зал, приобретено оборудование и поголовье коз.