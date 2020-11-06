РИАМО - 6 ноя. Двоих подозреваемых в разбойном нападении на 25-летнего мужчину задержали в Москве, злоумышленники отняли у потерпевшего 440 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами <…> задержали двоих приезжих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на гражданина», – сказала заместитель начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Злоумышленники предложили потерпевшему купить у них старинные российские монеты по выгодной цене. В ходе совершения сделки один из продавцов приставил к шее покупателя острый предмет. Преступники отобрали у мужчины около 440 тысяч рублей, золотую цепочку и видеорегистратор, после чего скрылись.

Подозреваемых задержали по горячим следам на улице Верхние Поля. Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины в возрасте 23 и 24 лет. Часть похищенного было изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Фигурантов дела заключили под стражу.