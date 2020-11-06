РИАМО - 6 ноя. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании на Рязанском проспекте, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Внутри здания по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13 загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

«В 21:58 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

В горевшем здании произошло частичное обрушение центральной части на общей площади около 150 квадратных метров.