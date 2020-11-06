РИАМО - 6 ноя. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника органов внутренних дел Евгения Кучера, обвиняемого в превышении должностных полномочий в период 2009-2010 годов, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело было возбуждено еще в 2011 году. Экс-полицейского обвиняют в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«По версии следствия, Кучер <…> совместно с двумя соучастниками – подчиненными оперуполномоченными - в целях улучшения личных показателей в работе подыскали лиц из числа социально неблагополучной категории населения, согласных за небольшое денежное вознаграждение быть привлеченными к уголовной ответственности и осужденными за преступления, которые фактически никогда не совершали», - сказала Иванова.

После этого они сфальсифицировали ряд материалов доследственной проверки и направили их в территориальный следственный орган полиции, что послужило поводом для возбуждения уголовных дел о якобы совершенных потерпевшими ряда налоговых и иных преступлений экономической направленности.

До момента привлечения Кучера к уголовной ответственности потерпевшие не заявляли о своей непричастности к преступлениям, за которые были осуждены.

Кучер долго скрывался от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Но зимой этого года его местонахождение было установлено. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.