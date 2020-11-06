РИАМО - 6 ноя. В столице утвердили проектную документацию капитального ремонта столичной библиотеки №83, расположенной на улице Константина Федина, дом 2, корпус 1, район Северное Измайлово, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Сегодня в столице реализуется масштабная программа по модернизации и ремонту библиотек и в результате они превращаются в полноценные культурные центры. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта помещений библиотеки №83, расположенной на первом этаже 12-этажного жилого дома, построенного в 1967 году», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Согласно плану, наружную кирпичную стену библиотеки покрасят, заменят входные двери и витражное остекление. Также поменяют окна, заменят крыльцо, установят пандус и обновят систему наружного водостока.

При этом внутренний капремонт предусматривает частичную замену перегородок, дверных блоков и установку защитных экранов на радиаторы отопления в помещении читального зала, а также восстановление внутренней отделки помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначений в соответствии с их функционалом.