РИАМО - 6 ноя. В Московской области полицейские задержали четырех подозреваемых, которые напали на охранников завода и похитили четыре миллиона рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

«По версии следствия, в ночное время злоумышленники подъехали на автомобиле к заводу на Городищенском шоссе в Ступине. Они дождались, когда охранники окончат обход территории, перелезли через забор и проникли на объект. Затем подозреваемые ворвались на пост охраны и, угрожая двоим находящимся там работникам оружием, избили их металлическими трубами и связали клейкой лентой», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что сейфы злоумышленники вскрыли с помощью болгарки и похитили оттуда деньги.

Кроме того, подозреваемые могут быть причастны к нападению на жителей подмосковной Каширы, где из квартиры похитили 560 тысяч рублей.

В ходе обыска по местам проживания задержанных полицейские нашли радиостанции, инструменты для взлома, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и около 900 тысяч рублей. Также изъяли и направили на экспертизу предметы, похожие на револьверы и пистолеты.

Фигурантов дела заключили под стражу.