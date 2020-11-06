РИАМО - 6 ноя. Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук пострадал в результате ДТП в районе 7-го километра Кутузовского проспекта в Москве, сообщает ТАСС.

«В момент ДТП он (Оверчук - ред.) находился в автомобиле. Сейчас находится в ЦКБ», — сказал пресс-секретарь вице-премьера.

По данным Главного управления МВД России по Москве, авария произошла около 20:30 в пятницу. В ДТП пострадали двое человек, одного из пострадавших зажало в салоне.​​