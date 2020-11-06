РИАМО - 6 ноя. На западе столицы задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, 37-летний мужчина обманул пенсионерку, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию поступило заявление от 72-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся якобы сотрудником поликлиники.

«Она сообщила, что у пенсионерки серьезное заболевание и ей необходимо приобрести дорогостоящее лекарство. Заявительница согласилась. Спустя некоторое время к ней приехал мужчина и передал «лекарство», за которое потерпевшая заплатила 1 миллион рублей», - говорится в сообщении.

Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Можайском шоссе. Следователи возбудили уголовное дело.