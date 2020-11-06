РИАМО - 6 ноя. На природных территориях Москвы в зимнюю спячку начали впадать животные, первыми уснули орешниковые сони, вскоре заснут ежи, змеи, барсуки, лягушки и насекомые, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

В природных парках столицы водится немало животных, причем многие из них занесены в Красную книгу Москвы.

«С понижением температуры окружающей среды часть животных, которых мы регулярно видим в весенне-осенний период, впадает в спячку и таким способом пережидает зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни», - говорится в сообщении.

Специалисты «Мосприроды» напоминают, что уже сейчас на природных территориях Москвы нужно вести себя крайне тихо и осторожно, чтобы никого не побеспокоить и не разбудить.

Первыми уснули орешниковые сони, занесенные в Красную книгу Москвы под четвертой категорией. Эти грызуны зиму пережидают в своих дуплах, куда они спрятались еще в сентябре. Будить их ни в коем случае нельзя, так как они уже не смогут во второй раз крепко уснуть и из-за перерасхода энергии могут не дожить до весны. Проснутся они не раньше апреля.

Сейчас ежи из Красной книги Москвы (вторая категория редкости) все еще усиленно питаются и копят подкожный жир, заодно подыскивают убежища для зимовки. Селятся они, как правило, в кустах, ямах, заброшенных норах или в корнях деревьев. Свой дом ежи утепляют сухой травой, листьями, мхом.

Барсуки в ТиНАО, занесенные в Красную книгу Москвы под третьей категорией, впадут в спячку в ноябре, когда установятся устойчивые заморозки. А пока они усиленно питаются и копят подкожный жир.

С наступлением регулярных заморозков змеи (ужи и гадюки) укроются на зиму в убежищах из веток, под корягами, листвой, в старой норе, которая не промерзнет под снегом во время мороза. В спячке они пробудут до середины весны. Иногда она может продлиться до 8 месяцев в зависимости от погодных условий.

В «Мосприроде» напомнили, что если в осенне-зимний период заметили проснувшихся животных, их не нужно трогать, многие из них быстро найдут себе новое убежище и вновь уснут.