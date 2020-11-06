РИАМО - 6 ноя. Девятого ноября в Подмосковье стартует онлайн-программа «Гибкие технологии управления», предприниматели смогут научиться выбирать подходящие технологии управления для своего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа организована центром поддержки предпринимательства Московской области и платформой «Деловая среда» от Сбербанка. Бизнесмены получат современные подходы и инструменты управления.

«Мы приглашаем всех тех, кто хочет вывести свой бизнес на новый уровень и стать частью сообщества сильнейших предпринимателей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Участники программы прослушают серию вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров и дополнительно получат знания с платформы «Деловой среды».

Участие бесплатное. Регистрация и подробности: . По окончании обучения выдаются сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от организаторов.