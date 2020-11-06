РИАМО - 6 ноя. В столице в пятницу около 2 тысяч пассажиров решили совершить поездку в метро вне утреннего часа пик из-за скидки в 50% в это время на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В день старта эксперимента, 2 ноября, количество людей, которые не поехали в час пик, было 1,4 тысячи. По итогам 6 ноября больше всего разгрузились станции «Беговая» (-6%), «Авиамоторная» (-4%) и «Косино» (-4%).

«Наблюдаем пусть небольшой, но ежедневный и стабильный рост числа пассажиров, которые едут не в час пик. Это важный показатель, который говорит о том, что идет этап привыкания к новому времени поездок», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Если снижение разгрузки вагонов не составит минимум 7%, то пилотный проект может быть скорректирован, уточнил вице-мэр.

Показатели снижения загруженности станций можно увидеть на специальных экранах, установленных в вестибюлях.

В качестве эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с открытия метро до 7:15 и с 8:45 до 9:15 для пассажиров действует скидка в 50%.