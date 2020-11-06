РИАМО - 6 ноя. Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса россиянам лучше провести предстоящие новогодние каникулы дома или на даче, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эти новогодние праздники (следует – ред.) провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу.
По ее словам, желающие отметить праздники за границей должны понимать, что они могут попасть на карантин в другой стране.
Ранее Попова сообщила, что большинство россиян, которые заразились коронавирусом за границей, отдыхали в Турции.
С начала пандемии в России выявили 1 733 440 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 29 887 человек, выздоровели 1 296 124 пациента.
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Текстовая трансляция
6 НОЯБРЯ
- Из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса россиянам лучше провести предстоящие новогодние каникулы дома или на даче, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова:
- Соблюдение всех санитарных мер в столице позволяет избежать введение более серьезных ограничений, в том числе пропускного режима, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
- В России 80% зараженных коронавирусной инфекцией не соблюдали масочный режим, пока темп заболеваемости Covid-19 растет, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Перчатки не защищают от коронавируса, но помогают заразиться другими заболеваниями, заявил академик РАН Виталий Зверев. Перчатками люди собирают кишечные бактерии и грибы.
- Власти Москвы призвали горожан не передвигаться по городу без необходимости. Соблюдение мер профилактики коронавируса поможет избежать введения жестких ограничений.
- Около 45 тыс детей в Москве заразились коронавирусом с начала пандемии. На данный момент в больницах находится около 180 детей с коронавирусом.
- Запрет на посещение музеев в Подмосковье продлили до 22 ноября. Исключение составляет посещение территорий музеев для прогулок.
- Запрет на массовые мероприятия со зрителями продлили в Подмосковье до 22 ноября. Такое решение принято региональными властями.
- Около 70% коечного фонда в Москве занято Covid‑пациентами. При этом плановый прием пациентов ведется в полном объеме.
- Столичные власти назвали ситуацию с коронавирусом в городе нестабильной. В городе растет заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций зараженных.
-Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, Россия продержится на плато по заболеваемости коронавирусом до весны. Он уточнил, что третья волна коронавируса в России будет нескоро.
- Более 4,5 млн россиян приняли участие в флешмобе «Надень маску и живи открыто». Флешмоб стартовал 5 ноября.
- За сутки в России зарегистрировали 20 582 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 605 больных. В Москве - 6 253.
- Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса. По его словам, мутирует менее 1% генома вируса.
- 69 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7140 пациентов с Covid-19.
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