РИАМО - 6 ноя. Пожарным удалось локализовать возгорание в неэксплуатируемом здании на Рязанском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
По предварительным данным, пожар возник на территории бывшего завода железобетонных изделий. Внутри здания загорелся строительный мусор.
«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21:42 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.
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