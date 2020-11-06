РИАМО - 6 ноя. Пожарным удалось локализовать возгорание в неэксплуатируемом здании на Рязанском проспекте в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

По предварительным данным, пожар возник на территории бывшего завода железобетонных изделий. Внутри здания загорелся строительный мусор.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21:42 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.