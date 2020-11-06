РИАМО - 6 ноя. Соблюдение всех санитарных мер в столице позволяет избежать введения более серьезных ограничений, в том числе пропускного режима, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Пока мы не видим в этом (введение пропускного режима – ред.) необходимости. И сегодняшних мер, на наш взгляд, будет достаточно для того, чтобы не вводить более строгих мер», — добавил Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в городе ведется постоянный контроль за соблюдением всех санитарных требований. Кроме того, в городе функционирует система QR-кодов, которая работает без сбоев.

«Все работает нормально, сбоев нет, но, если какие-то появляются недостатки, то есть служба поддержки департамента информационных технологий, которая быстро отрабатывает какие-то недостатки», — объяснил Данчиков.​

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Текстовая трансляция

6 НОЯБРЯ

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«Эти новогодние праздники (следует – ред.) провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу.

- Соблюдение всех санитарных мер в столице позволяет избежать введение более серьезных ограничений, в том числе пропускного режима, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

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