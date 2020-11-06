РИАМО - 6 ноя. Пожар в неэксплуатируемом здании на Рязанском проспекте в Москве охватил площадь в 500 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. По предварительным данным, это территория бывшего завода железобетонных изделий. Изначально площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

«По уточненной информации, внутри неэксплуатируемого здания происходит загорание строительного мусора на общей площади около 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В центре горящего здания произошло частичное обрушение на общей площади около 150 квадратных метров. В этом месте могут находиться старые газовые баллоны.

Ликвидация возгорания продолжается. Информации о пострадавших не поступало.