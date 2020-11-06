РИАМО - 6 ноя. За две недели Минмособлимущество согласовало 61 земельный участок общей площадью 7,24 гектара для предоставления семьям с тремя и более детьми, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Также участки для многодетных согласованы в Ступине, Подольске, Дмитровском округе, Дубне, Волоколамском округе, Серебряных Прудах, Шаховской, Сергиево-Посадском округе, Пушкинском округе, Богородском округе, Коломне, Раменском округе, Кашире, Щелкове, Можайском округе, Истре.
Планируется, что семьи получат земельные участки до нового года.
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