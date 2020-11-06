РИАМО - 6 ноя. За две недели Минмособлимущество согласовало 61 земельный участок общей площадью 7,24 гектара для предоставления семьям с тремя и более детьми, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одиннадцать земельных участков подготовлены администрацией городского округа Мытищи для предоставления многодетным семьям, стоящим на очереди, семь земельных участков подобраны для семей городского округа Зарайск, по шесть земельных участков готовятся в городских округах Орехово-Зуевский и Егорьевск, пять земельных участков в Солнечногорске, три - в Шатуре», – говорится в сообщении.

Также участки для многодетных согласованы в Ступине, Подольске, Дмитровском округе, Дубне, Волоколамском округе, Серебряных Прудах, Шаховской, Сергиево-Посадском округе, Пушкинском округе, Богородском округе, Коломне, Раменском округе, Кашире, Щелкове, Можайском округе, Истре.

Планируется, что семьи получат земельные участки до нового года.