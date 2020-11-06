РИАМО - 6 ноя. В подмосковном Наро-Фоминске заключили под стражу 47-летнюю москвичку, которую обвиняют в подстрекательстве к приготовлению убийства собственного отца, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, женщина испытывала к отцу неприязнь из-за раздела недвижимости – двух квартир в Москве. Из-за этого она решила совершить убийство родственника.

«С целью реализации своего преступного умысла она посредством сети интернет осуществила поиск исполнителя убийства, предлагая денежное вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей», — отмечается в материале.

Общение между женщиной и лицами, выступавшими в роли исполнителей убийства, велось под контролем полиции. Женщина предоставила «убийцам» информацию о местонахождении отца, а также пакет с электрошокером, перчатками и фотографией мужчины.

Сотрудники полиции предупредили жертву о готовящемся покушении и по договоренности с мужчиной инсценировали его убийство. Обвиняемая передала «убийцам» 180 тысяч рублей, после чего женщину задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, частям 4, 5 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ. В рамках расследования назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.