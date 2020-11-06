РИАМО - 6 ноя. Финансирование мероприятий госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2021 году может составить 6,9 миллиарда рублей, что соответствует уровню предыдущих лет, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Депутаты регионального парламента продолжают подготовку проекта бюджета Московской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям.

«В целом финансирование (сельскохозяйственной – ред.) отрасли стабильно, мы понимаем, насколько важно нашему региону сохранить позиции по производству овощей и зерна, молочной продукции и других традиционных для нас направлений», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он добавил, что в бюджете также будут предусмотрены средства на развитие сельских территорий.

Так, предполагается, что субсидии на приобретение техники и оборудования составят около 100 миллионов рублей. На улучшение жилищных условий жителей сельской местности и благоустройство территорий планируется направить порядка 50 миллионов рублей.

Согласно проекту бюджета, частичная компенсация транспортных расходов предпринимателям, которые занимаются доставкой продуктов в сельскую местность, потребует почти 21 миллиона рублей – это больше, чем в предыдущие годы.