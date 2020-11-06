РИАМО - 6 ноя. В строении на Рязанском проспекте в Москве загорелся мусор, часть здания обрушилась, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Загорелось здание по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. По предварительным данным, пожар возник на территории бывшего завода железобетонных изделий.

«По уточненной информации, происходит загорание строительного мусора на общей площади около 200 квадратных метров», — отмечается в материале.

Из-за пожара здание частично обрушилось на территории 150 квадратных метров. В центре строения могут находиться старые газовые баллоны.

Ликвидация возгорания продолжается. Информации о пострадавших не поступало.