РИАМО - 7 ноя. Жителей столицы в субботу приглашают посмотреть военную реконструкцию сражений за Москву, посетить музей инсталляций под открытым небом и увидеть выставку фотографий города военных лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году мероприятия, приуроченные к 79-летию военного парада, пройдут в парке «Патриот», а на Красной площади заработает музей под открытым небом.

«7 ноября в 11:00 в музейном комплексе «Дорога памяти» у главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» запланирована военно-историческая реконструкция сражений за Москву. Чтобы подробно воссоздать контрнаступление советских войск, в реконструкции задействуют историческую бронетанковую технику, легкие танки Т-26, Т-60, легендарные Т-34 и установки «катюша», - говорится в сообщении.

Основными событиями в реконструкции станет оборона Москвы осенью 1941 года и героическая работа сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений на подступах к столице.

Также праздничные мероприятия пройдут в музее инсталляций под открытым небом, который будет работать на Манежной и Красной площадях с 7 по 8 ноября. Здесь можно будет увидеть инсталляции по обороне столицы. Будет задействована боевая техника.​