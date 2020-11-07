РИАМО - 7 ноя. С субботы автомобилистам запрещено ездить по выделенным полосам в Москве даже в выходные дни, за нарушение водителям грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ездить по выделенкам разрешается только городскому транспорту, велосипедистам, такси, а также машинам экстренных и коммунальных служб.

Нововведение позволит общественному транспорту курсировать точно по расписанию. Кроме того, полный запрет на езду по выделенкам поможет автомобилистам избежать неразберихи со штрафами.

Столичный Дептранс попросил водителей обращать внимание на знаки, чтобы не нарушать правила. Уже с субботы камеры начнут выписывать штрафы за выезд на выделенные полосы.