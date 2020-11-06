РИАМО - 6 ноя. Вторая партия машин скорой помощи в количестве 50 штук была отремонтирована и передана в медучреждения Подмосковья в рамках поддержки Московской областной станции скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«Работы по восстановлению специального медицинского автотранспорта выполнены в сервисных центрах на базе девяти МАП (межмуниципальных автотранспортных предприятий), в том числе находящихся на территории Коломны, Подольска, Балашихи, Королева», – говорится в сообщении.

Отремонтированный транспорт отправился на подстанции скорой помощи и в больницы городов Подмосковья, включая Солнечногорск, Щелково, Наро-Фоминск и Чехов.

На этапе ремонта специалисты провели восстановительные кузовные работы. Была произведена покраска автомобилей, а некоторые из них были оклеены пленкой. По результатам диагностики была заменена или отремонтирована ходовая часть автомобиля, электрика, трансмиссия, а также тормозная система и коробка передач. В процессе работ были восстановлены элементы салона и проведена проверка работоспособности спецсигналов.

Выполнение качественного ремонта в сжатые сроки достигается посредством уровня подготовки и квалификации сотрудников, а также технической оснащенностью предприятия.

«При необходимости «Мострансавто» готово оказать дополнительную поддержку и до конца года отремонтировать еще партию автомобилей скорой помощи», – добавляется в сообщении.

В весенне-летний период текущего года специалисты «Мострансавто» провели капремонт и передали в медучреждения региона свыше 50 машин.