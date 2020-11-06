РИАМО - 6 ноя. Арбитражный суд принял решение о запрете таксомоторной компании «Интегра» перевозить пассажиров в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это уже девятая компания, которой запрещают перевозки пассажиров в Москве в этом году.

«Как и в других случаях, водители компании не проходили предрейсовые медицинские осмотры, а машины — технические», — отмечается в сообщении.

Так, автомобили компании «Интегра» могли быть неисправны. Таксисты в свою очередь часто нарушали правила дорожного движения и попадали в аварии.