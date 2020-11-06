РИАМО - 6 ноя. По инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова секретарь политсовета московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский встретится со всеми фракциями столичного парламента для обсуждения законопроекта о «детях войны», говорится в сообщении пресс-службы Московской городской думы.

Законопроект разработан фракцией «Единая Россия». Первая встреча проходила с фракцией «Справедливая Россия» в пятницу. В мероприятии приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов, секретарь политсовета московского отделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский. На следующей неделе законопроект обсудят с депутатским объединением «Моя Москва», фракциями «Яблоко» и КПРФ.

«Как председатель Мосгордумы считаю необходимым, чтобы инициативу поддержали представители всех депутатских объединений в столичном парламенте», — сказал Шапошников.

По его словам, столичные парламентарии должны показать, что, несмотря на разногласия, единодушны во мнении, что меры социальной поддержки граждан, которые пережили тяготы военных лет, а потом на протяжении десятилетий восстанавливали страну и ее столицу, однозначно необходимы.

Законопроект закрепит новую льготную категорию – «дети войны».

«При разработке законопроекта мы провели детальный анализ законопроектов о «детях войны», начиная с 2006 года», — подчеркнул спикер Мосгордумы.

Он добавил, что документ содержит перечень конкретных социальных льгот для «детей войны». Для этой категории граждан предусмотрят дополнительные выплаты, а также немонетизированные меры поддержки.

«Дети войны» не уравнены с иными категориями, такими как труженики тыла и ветераны труда, что учитывает заслуги именно данной категорий и снимает определенную социальную напряженность», — заключил Шапошников.