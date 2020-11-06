РИАМО - 6 ноя. Принято решение проработать вопросы строительства дополнительных вестибюлей на станциях МЦК, пропускная способность которых в ближайшие годы будет исчерпана вследствие роста пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели селекторное совещание.

«В 2021 году планируется открыть пересадку в теплом контуре на станции «Окружная», а также внеуличные пешеходные переходы через пути МЦК в районе станций «Коптево» и «Панфиловская», - говорится в сообщении.

В 2019 году интервал движения поездов на Московском центральном кольце был сокращен с 5 до 4 минут в часы пик. Также в течение последнего года появились новые пассажирские сервисы.

МЦК сегодня – это 31 станция, 26 пересадок на метро, 10 пересадок на железнодорожный транспорт, пять пересадок на четыре станции МЦД.

Благодаря запуску кольца на 15% была разгружена Кольцевая линия метро, на 20-40% - центральные железнодорожные вокзалы.