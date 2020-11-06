РИАМО - 6 ноя. С момента запуска Московских центральных диаметров ими воспользовались более 120 миллионов пассажиров, за счет новой тарифной системы пассажиры сэкономили на поездках около 1,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«К 2024 году на первых двух диаметрах планируется построить новые станции: Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево», - говорится в сообщении.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Сегодня МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра путей и 60 станций, с 20 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

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