РИАМО - 6 ноя. В ноябре на территории 55 подмосковных муниципалитетов планируется провести 245 различных ярмарок, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Из них 43 - тематические, 196 - универсальные, 6 - сельскохозяйственные и 3 - «Ценопад». Всего будет организовано 10 917 торговых мест», - уточняется в материале.

Больше всего ярмарок ждет жителей Одинцовского округа, Красногорска, Люберец, Истры, Лотошина, Щелкова и Химок.

«Ноябрь в Московской области ожидаемо насыщен торговыми мероприятиями – пройдет ряд интересных ярмарок, в рамках которых организаторы подготовили много приятных сюрпризов», - отметил глава областного Минсельхозпрода Андрей Разин.

В ноябре свою продукцию для жителей Подмосковья подготовят фермеры и индивидуальные предприниматели из 42 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Покупателей ждет широкий ассортимент продуктов питания, сувениров, товаров легкой промышленности и другой продукции.

В октябре в Подмосковье провели 260 ярмарок, их посетили более 500 тысяч человек. Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась сельхозпродукция.