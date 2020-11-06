РИАМО - 6 ноя. Открытие МЦД-1 и МЦД-2 улучшило транспортное обслуживание более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели селекторное совещание.

«Пассажиры получили современные поезда, тактовое расписание движения, дополнительные возможности для пересадки и новые тарифы на проезд, позволяющие экономить до 75% на ежедневных поездках», - говорится в сообщении.

Объем движения поездов на МЦД-1 увеличился на 73%, на МЦД-2 – на 69%. В сравнение приводится тот период, когда ходили обычные электрички.

Шестого марта 2020 года пассажиропоток достиг рекордных 568 тысяч поездок. Это на 15% больше, чем 6 марта 2019 года.