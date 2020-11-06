РИАМО - 6 ноя. Актера Михаила Ефремова, который осужден за смертельное ДТП в центре Москвы, отправили к месту отбывания наказания, сообщает kp.ru.

«Актер Михаил Ефремов отправлен по месту отбывания наказания, администрация СИЗО сообщит родственникам адрес колонии», — отмечается в материале.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В сентябре Пресненский районный суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже срок был снижен до 7,5 лет.

Ефремов хотел отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО №5 «Водник». Там заключенные находятся в комнатах, а не камерах, также они могут вечером звонить домой и ходить на свидания с родственниками.