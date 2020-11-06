РИАМО - 6 ноя. Благодаря проведению капремонта энергетики выдали 25 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Всего до конца года энергетики обновят электросетевую инфраструктуру 35 поликлиник, общий объем дополнительных мощностей составит 14,4 МВт», - сказал Бирюков.

Он отметил, что после завершения капремонта в медицинских учреждениях установят энергоемкое цифровое оборудование, для работы которого требуется дополнительная электрическая мощность.

«Применяемая в Москве кольцевая схема построения сети позволяет исключить сбои в электроснабжении медучреждений в случае технологического нарушения», - добавил Бирюков.