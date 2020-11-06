РИАМО – 6 ноя. В предстоящие выходные Москва получит первую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» для массового прививания населения, сообщает «Интерфакс».

«В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы. Это небольшая партия, порядка 6 тысяч. А на следующей неделе - уже пойдет одна серия в 30 тысяч доз, вторая - 40 тысяч, процентов 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% - в регионы», - сказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что в Московском регионе создадут пункты для массовой вакцинации от коронавируса.

Российскую вакцину «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года.

Она стала первой в мире вакциной против Covid-19. Ввод препарата осуществляется дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.​​

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6 НОЯБРЯ

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