РИАМО - 6 ноя. Новый автокинотеатр, открытый в подмосковном городском округе Шаховская, доступен всем желающим абсолютно бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Теперь желающие смогут смотреть российские фильмы на большом экране прямо под открытым небом, не выходя из машины. Также свою работу продолжают автокинотеатры в Видном и Пушкине. Показы в этих городах проходят каждые выходные в вечернее время.

«В заключительный осенний месяц приятным сюрпризом для подмосковных жителей и гостей региона стал обновленный репертуар. Зрителям представлены 11 новинок проекта, среди которых картины «Калашников», «Окей, Лекси», «Гнездо», «Мой шпион», «Лев» и другие», – говорится в сообщении.

С начала работы проекта «Кинопаркинг» в автокинотеатрах, которые расположились под открытым небом в Подмосковье, побывало порядка 11 тысяч машин.