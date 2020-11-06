РИАМО - 6 ноя. Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел России в городском округе Красногорск открылся Отрадненский отдел полиции, там будут работать 40 сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Отделение открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с начальником ГУ МВД РФ по Подмосковью Виктором Пауковым, в церемонии открытия также принял участие заместитель председателя правительства региона – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Здесь отдел полиции очень ждали люди, на криминогенную обстановку неоднократно жаловались жители деревни Путилково. <...> С появлением своего отдела полиции наряды смогут приезжать на выезд гораздо быстрее»,– сказал Каратаев.

Отдел полиции разместился в здании площадью почти 500 квадратных метров. В нем находятся дежурная часть, отдел участковых, группа уголовного розыска, миграционный пункт.

«В этом году в Подмосковье было открыто пять участковых пунктов полиции - в Серпухове, Наро-Фоминске, Домодедове, Подольске и Одинцовском городском округе. До конца года планируется открыть еще два в Раменском городском округе», - добавил Каратаев.