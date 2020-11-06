РИАМО - 6 ноя. Врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова рассказала, что сладкая среда способствует распространению бактерий, поэтому при ОРВИ не рекомендуется пить воду с сахаром, сообщает Nation News.

«Если вы заболели, желательно пить больше жидкости, чтобы выводить токсины, которые образуются в организме в процессе размножения бактерий и вирусов. Это теплое питье, без добавления сахара, потому что в сладкой среде размножаются бактерии», — добавила Русакова.

Для улучшения эффекта можно использовать такие добавки, как имбирь и лимон​, подчеркнула она.

Врач рекомендует при простуде и гриппе не заниматься самолечением и не надеяться только на народные средства.

По ее словам, чтобы быть здоровым, необходимо сбалансированное питание, не перегруженное жиром и сахаром. Кроме того, организму необходимо адекватное количество белка, потому что он отвечает в том числе и за иммунитет, а также восстановление поврежденных тканей при болезни. ​