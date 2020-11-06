РИАМО - 6 ноя. На следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается существенное похолодание, температура воздуха понизится из-за перестройки атмосферных процессов, говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

В предстоящие выходные в Московском регионе ожидаются небольшие дожди и порывы ветра до 13-17 метров в секунду.

«В ночь на понедельник в Москве около 0 градусов, днем 1-3 градуса. По области ночью и днем от минус 2 до плюс 3 градусов», — отмечается в материале.

Во вторник характер погоды сохранится, вероятны осадки. Рабочая неделя ожидается без дождей, температура по ночам может опускаться до минус 5-0 градусов, а днем — до минус 3 - плюс 3 градусов. Прогнозируется северный ветер с умеренной скоростью.