РИАМО - 6 ноя. Административно-деловой комплекс с медицинским центром простроят на юго-западе Москвы, он появится на пересечении Большой Бутовской и 3-й Павлоградской улиц, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Общая площадь комплекса составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Под магазин отведут 600 квадратных метров.

«Создание социально-бытовых объектов - не менее важная задача для развития инфраструктуры в районах. Благодаря новому объекту жители района смогут получить все необходимое для обеспечения своих потребностей в социально-бытовых вопросах», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она заметила, что появление новых объектов торговли и социального обслуживания обеспечит дополнительные рабочие места для горожан.

Оба здания реализуют на торгах. Они составят единую концепцию торгового и социально-бытового центра Южного Бутова. Идея проекта – обеспечить многофункциональность и шаговую доступность социально-бытовых услуг для жителей района.

«Благодаря новому объекту жители района смогут получить все необходимое для обеспечения своих потребностей в социально-бытовых вопросах. <...> Появление новых объектов торговли и социального обслуживания обеспечит дополнительные рабочие места для горожан», - отметила Княжевская.